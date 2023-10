Maltempo Toscana | in arrivo forte perturbazione | domani allerta arancione

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) – Una nuova intensainteresserà laa partire dalla serata e per tutta la giornata dilunedì 30 ottobre. Lo sottolinea la Regionespiegando che la protezione civile regionale chiede "a tutti la massima attenzione nelle aree oggetto diperché i modelli previsionali evidenziano un quadro meteorologico molto critico che porterà, probabilmente, eventi di piena significativi anche sui corsi d’acqua principali". Piogge e temporali anche diintensità sono previsti, a partire dalle prime ore della giornata, nelle zone di nord-ovest e sulla costa. Questi fenomeni tenderanno poi ad estendersi nel corso della giornata anche all'interno della regione, dove potranno verificarsi, nel pomeriggio intensi temporali. Alle piogge intense ...

PISA - Ilnon dà tregua indove, per la giornata di domani, lunedì 30 Ottobre, è stata emessa una allerta meteo in codice arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti. La ...

Grandine e raffiche di vento fino a 150 km/h: il maltempo non dà tregua. Fiumi sorvegliati speciali LA NAZIONE

Meteo Toscana, allerta arancione domani 30 ottobre: cosa succede Adnkronos

(Adnkronos) - Una nuova intensa perturbazione interesserà la Toscana a partire dalla serata e per tutta la giornata di domani lunedì 30 ottobre. Lo sottolinea la Regione Toscana spiegando che la prote ...L’inizio di novembre è anticipato dal maltempo che ha colpito la Liguria, in particolare nella frazione di Bargone nell’entroterra del Tigullio. Una frana ha invaso e bloccato una strada, ma le piogge ...