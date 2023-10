Maltempo Toscana | in arrivo forte perturbazione | domani allerta arancione

Una nuova intensa perturbazione interesserà laa partire dalla serata e per tutta la giornata di domani lunedì 30 ottobre. Lo sottolinea la Regionespiegando che la protezione civile regionale chiede "a tutti la massima attenzione nelle aree oggetto di allerta perché i modelli previsionali evidenziano un quadro meteorologico molto critico ...

Firenze, 29 ottobre 2023 – Allerta arancione in Toscana con possibili situazioni "molto critiche" come spiega il sistema di Protezione Civile regionale introducendo l'ondata di maltempo di lunedì 30 o ...