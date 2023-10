Maltempo | allerta rossa in Emilia-Romagna

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dalla serata di oggi un intenso flusso meridionale, caratterizzato da correnti umide ed instabili, si instaurerà sulla nostra Penisola, intensificandosi nella notte con precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche di forte intensità e persistenza, dapprima su Liguria di Levante, alta Toscana edoccidentale, in estensione, domani, su Nord-Est e Lombardia. Nel contempo la ventilazione di scirocco tenderà a rinforzare ulteriormente su gran parte del Paese e in particolare sui settori adriatici settentrionali, al Centro e sulla Sicilia. In arrivo piogge e temporali al Centro-Nord. Venti fino a burrasca su gran parte del Paese.arancione in sei regioni e gialla in sette Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. ...