Mal d’orecchio nei bambini | 6 possibili cause e rimedi

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tra i comuni disturbi dell’età infantile c’è l’otalgia, il mal. Si tratta di un sintomo comune a diversi disturbi che può, come spiega l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, interessare uno o entrambe le orecchie, essere intermittente o continuo e in alcuni casi essere associato ad altri disturbi come la riduzione dell’udito e la formazione di pus. Scopriamo meglio come riconoscere il malnei, come gestire i sintomi, quando rivolgersi al medico e come alleviare il dolore. Come capire se il bambino ha mal? Come riferito in questo studio l’otalgia viene definita come dolore localizzato alla regione auricolare che può dipendere da otodinia (causa auricolare) o otalgia riflessa (da una causa extra-auricolare). Possono essere quindi diversi i sintomi associati al mal ...