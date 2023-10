Mai fatto in pubbliico Fedez inedito | cos' ha organizzato con Fazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023)sarà ospite di Fabioa Che tempo che fa, sul Nove. “Se mi vedete balbettare non preoccupatevi”, è il messaggio che il rapper ha condiviso con i suoi follower, avvisandoli anche delche la sua intervista andrà in onda in torno alle 22. “Parlerò di un tema per me abbastanza importante - ha aggiunto - e di cose di cui francamente non ho mai parlato in pubblico, infatti sono abbastanza agitato. Ci tengo a fare una premessa e a mettere le mani avanti, è possibile che quando parlo di certe cose che mi sono successe mi parta il balbettio”. “Sto bene - ha chiarito - semplicemente parlare di certe cose le rievoca, mi fa parlare a scatti. Ma è tutto normale”. Probabile quindi cheaffronti un argomento delicato, quello legato alle sue condizioni di salute e del recente ricovero in ospedale dovuto alle ...