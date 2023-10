Ma quindi | quando entrerà in vigore questo AI Act?

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 29 ottobre 2023) Lo scorso 14 giugno, il Parlamento Europeo ha dato voto favorevole al testo dell’AI. Da quel momento è iniziata la fase conclusiva che porterà, anche se non c’è una data di scadenza predefinita, all’entrata indel pacchetto di regole europee sull’intelligenza artificiale. E proprio nel corso delle interlocuzioni, sono emerse alcune controversie sull’applicazione della classificazione dei livelli di rischio. Si è parlato di “filtri” che agirebbero a livello orizzontale, ma questa soluzione è stata bocciata dall’Ufficio legale del Parlamento UE per diversi motivi. AIufficialmente in? In attesa che la “parte politica” trovi un accordo sul tavolo negoziale, è arrivato anche il parere del Garante Privacy europeo che ha dato le sue raccomandazioni: la ...