Ma basta | che roba orrenda Come ti permetti? | scoppia la rissa a Ballando

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Alta tensione acon le Stelle tra Selvaggia Lucarelli, Simona Izzo e Fabio Canino. Ricky Tognazzi, concorrente in gara, ha deciso di regalare un mazzo di fiori alla Izzo. La Lucarelli ha commentato così la scelta: "Non posso arrivare qui, vederti ballare e poi la prima cosa che fai è andare a fare gli auguri a Simona - ha sottolineato la giornalista -. Il concorrente è lui. Questa coppia ha troppa luce. Con questa finta petulanza a Simona rischi di uscirne danneggiato, primo perché sei simpatico e poi perché sei bravo. Simona non è proprio un'esplosione di simpatia". La risposta della Izzo non si è fatta attendere: "Non penso di togliere luce a Ricky che ha una sua personalità - ha sottolineato Simona Izzo -. Noi siamo una coppia da 38 anni e capisco che questo possa turbare Selvaggia che forse ha storie meno stabili. Già l'altra volta mi sono trattenuta. Sei ...