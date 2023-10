Lutto improvviso nella notte | muore la star | fan sconvolti

Leggi su rompipallone

(Di domenica 29 ottobre 2023) Fanper la morte della: ilc’è stato. Ancora unin questo 2023, iniziato tragicamente con il decesso di Gianluca Vialli e che sembra proprio non voler dare pace a milioni di appassionati. Questa volta non si tratta di un decesso in ambito sportivo, a differenza di quanto successo circa una settimana fa con Bobby Charlton, ma nel mondo dello spettacolo. Solo qualche giorno fa, il 25 ottobre, ci ha lasciato Richard Roundtree all’età di 81 anni. L’attore statunitense è stato famoso per il ruolo da protagonista nei film polizieschi Shaft usciti negli anni ’70. All’attore, inoltre, era stato recentemente diagnosticato anche un tumore al pancreas. Oltre al suolo da protagonista nei film polizieschi, il famoso attore aveva ...