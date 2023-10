L’ultimo gol di Franco Baresi in Serie A

Leggi su dailymilan

(Di domenica 29 ottobre 2023) E’ il 27 agosto del 1995 e il Milan inizia il campionato a Padova, allo stadio Euganeo, contro i neopromossi padroni di casa. C’è sicuramente grande attesa per l’esordio in campionato di George Weah che da tutta l’estate ha stuzzicato i sogni di ogni tifoso rossonero dopo il suo trasferimento dal Paris Saint Germain; insieme all’acquisto di Baggio è sicuramente lui che desta più curiosità. Fabio Capello è ancora sulla panchina del Milan e vuole strappare lo scudetto dalle maglie della Juventus di Marcello Lippi. Una certezza però continua da un decennio per il Milan; il capitano è sempreBaresi da Travagliato, intramontabile totem di una dinastia rossonera e di una carriera straordinaria che ha rivoluzionato il calcio mondiale. Il Padova è una squadra arcigna che presenta tra le sue fila il primo americano ad aver mai giocato in Serie A come grande curiosità; ...