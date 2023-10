Lukaku torna a San Siro | i tifosi dell’Inter lo ‘aspettano’ | striscione durissimo | FOTO

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il grande giorno è finalmente arrivato. Oggi Romelua San, per la prima volta da avversario. E lo fa dopo la diatriba estiva che gli è costato l’hating dei. Il calciatore, va detto, ci ha messo del suo.ha tagliato i ponti con dirigenza e compagni che aspettavano il suo ritorno dopo la scadenza del prestito, nel mentre il suo agente ha trattato con Milan e Juventus. Nulla di fatto con entrambe. A quel punto ‘Big Rom’ avrebbe provato a riallacciare i rapporti con i nerazzurri, porta chiusa. A fine mercato l’offerta della Roma, sempre meglio che restare al Chelsea da fuori rosa. Lose la sono legata al dito. L’accoglienza a San ...

"Infame schifoso, Milano ti aspetta", questo lo striscione esposto dalla Curva Nord dell'Inter nei confronti di Romelu Lukaku. L'attaccante in prestito alla Roma ...