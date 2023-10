(Di domenica 29 ottobre 2023) Inizia nel peggiore dei modi la giornata del ritorno di Romelual Meazza . O meglio: mentre lui è sereno in un hotel poco distante dal Meazza e fa colazione, sui social sono già virali le foto ...

Inizia nel peggiore dei modi la giornata del ritorno di Romelual Meazza . O meglio: mentre lui è sereno in un hotel poco distante dal Meazza e fa colazione, sui social sono già virali le foto di uno striscione della Curva Nord appeso questa notte. Il ...

Lukaku, primi insulti dalla Curva Nord con uno striscione durissimo Corriere dello Sport

Lukaku e l'Inter, le tappe di un amore finito male: da Re di Milano ai ... Virgilio Sport

Inizia la giornata del ritorno di Big Rom a San Siro da avversario. Lui, intanto, fa colazione in hotel ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...