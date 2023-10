Lukaku | l’accoglienza di San Siro è caldissima | la ‘risata’ infiamma l’ambiente | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 29 ottobre 2023) E’ appena iniziata Inter-Roma, big match della 10ª giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri sono chiamati a rispondere alla vittoria della Juventus per tornare in testa alla classifica del massimo torneo italiano. La compagine di José Mourinho è in grande ripresa e punta le zone altissime della classifica. E’ una partita particolare per Romelu, il grande ex della partita.di Sanè stata, i tifosi sono ancora ‘scottati’ dalle vicende estive di calciomercato. Editorialitorna a San, i tifosi dell'Inter lo 'aspettano': striscione durissimo FOTO Gli ultras hanno invitato a usare i fischietti a ogni tocco di palla del belga per ...