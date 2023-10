LuccaComics e Israele | la lite social tra Salvini e Amnesty | «Non ci saranno? Razzisti» «Senti chi parla»

Leggi su open.online

(Di domenica 29 ottobre 2023) Per il vicepremier Matteola decisione diItalia di non partecipare al Lucca Comics and Games poiché patrocinato dall’ambasciata israeliana in Italia è una questione di «razzismo». Lo ha scritto lo stesso ministro delle Infrastrutture su X, commentando l’annuncio dell’ong in cui si spiegavano i motivi che l’hanno spinta a rinunciare. Poche ore ed è arrivata la replica del portavoce diin Italia, Riccardo Noury. «ha dimostrato di non sapere cos’è il razzismo: cosa molto strana giacché è un esperto in materia», ha scritto Noury su Instagram. Cheto da Today.it ha spiegato cosa intendesse dire: «nei vari “barometri dell’odio”» dell’organizzazione non governativa, in materia di razzismo,«risulta essere decisamente un esperto». October 29, ...