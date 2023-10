Lucca risponde a Colpani | finisce 1-1 fra Monza e Udinese

(Di domenica 29 ottobre 2023) Primo punto per Cioffi, tornato sulla panchina dei friulani- Allo U-Power Stadium si è chiuso sull'1-1 lo scontro tra. Tanto da recriminare per i padroni di casa che, passati in vantaggio con, non hanno saputo amministrare il vantaggio lasciandosi sorprendere nella rip

Al vantaggio dei padroni di casa con Colpani al 27',al 67'. In classifica i biancorossi sono noni con 13 punti insieme a Lazio e Lecce, mentre i bianconeri friulani sono in 17/a ...

Lucca Comics risponde alle polemiche sul patrocinio di Israele Fumettologica

Monza e Udinese hanno pareggiato 1-1 al Brianteo: una rete per tempo, Colpani per i padroni di casa e Lucca per gli ospiti ...Lucca risponde a Colpani e Monza-Udinese termina 1-1. All'U-Power Stadium la gara valida per il decimo turno di Serie A si è chiusa in parità con un gol per tempo. Dopo una prima frazione di gioco equ ...