Lucca Comics | Federico ‘Osho’ Palmaroli | “Capisco imbarazzo di Zerocalcare | lui è troppo schierato”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) – “ha assecondato la sua sensibilità e va rispettato.è un artista moltoche abbiaa partecipare in questo momento ad una manifestazione che mostra quel patrocinio sul poster. Una buona parte del suo pubblico è molto ideologizzata. E avrebbe potuto criticarlo per questo”., in arte Osho, commenta così con l’Adnkronos la decisione didi disertareper il patrocinio dell’ambasciata d’Iraele in Italia alla manifestazione. “Ha fatto bene a specificare che i popoli e gli individui non coincidono con le scelte dei loro governi o dei leader religiosi. Anche perché anche alcuni dei social dove ...