Lucca Comics e patrocinio d’Israele | diserta anche Maicol & Mirco

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 ottobre 2023) L'annuncio sui social con una serie di tavole disegnateMichael Rocchetti, alias, diserterà il. Il fumettista, atteso ospite della manifestazione, l’ha fatto capire attraverso una serie di tavole disegnate in un reel pubblicato su Instagram. Interloquendo con un amico che chiama Gino, che gli chiede “cosa fai qui? Non sei a?, il fumettista risponde che “no Gino, nientequest’anno”. Allora, l’amico replica: “Ma sei matto? Con tre libri in uscita?” e il fumettista: “Eh, ma quest’anno anon si può andare, c’è ildell’ambasciata israeliana in Italia. Beh, hai visto che casino a Gaza? Noi autori impegnati non possiamo fare finta di ...