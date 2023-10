Lotta alla pedofilia | donne prete | celibato e coppie gay | le “decisioni” del Sinodo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 29 ottobre 2023) Città del Vaticano – Dopo quattro settimane di lavori, Papa Francesco chiude la prima delle due sessioni della XVI Assemblea Generale Ordinaria deldei Vescovi (leggi qui), celebrato in Vaticano durante questo mese di ottobre. In ritardo rispettotabella di marcia annunciata, padri e madri sinodali votano e approvano il documento finale. Una sintesi divisa in tre parti. La prima parte (“Il volto della Chiesa sinodale”) presenta i principi teologici che illuminano e fondano la sinodalità. La seconda parte (“Tutti discepoli, tutti missionari”) si occupa dei soggetti che, ai diversi livelli, formano il Popolo di Dio e che sono chiamati, ciascuno per la sua parte, ad assumere la sinodalità come concreto stile ecclesiale. La terza parte (“Tessere legami, generare comunità”) si concentra sui processi e organismi che, in una logica sinodale, ...