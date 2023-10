L' operazione Israele a Gaza si annuncia lunga | c' è incognita ostaggi Ecco le tante possibilità

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’ingresso dei militari israeliani nella Striscia dinon sarà probabilmente risolutivo per la liberazione degliné per l’eliminazione di Hamas. Tanto più che in una guerra casa per casa l’esercito perderebbe i vantaggi dovuti alla tecnologia. L’obiettivo potrebbe essere dunque più ambizioso: guadagnare al controllo israeliano l’unica porzione di territorio ancora completamente...