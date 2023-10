Lo sfondone di Anita Olivieri | “Sono più gialla di Rosy” | il web chiede la squalifica – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 29 ottobre 2023)continua a far discutere dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello. La Miss Simpatia del loft di Cinecittà ha nuovamente “regalato” al pubblico unoche non è passato inosservato. Lodi: “piùdi”, il weblaIn un caso specifico, gli utenti su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.