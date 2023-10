Llorente | «Frustrazione | pareggio quasi vicino Inter più riposata»

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’disintegra l’ex Lukaku nella sfida contro la Roma., rispondendo alle domande dei giornalisti, esprime il proprio malcontento per il risultato.– Diego, dispiaciuto per la sconfitta rimediata a San Siro contro l’, dichiara a Sky Sport 24: «Partita equilibrata con molta lotta in campo. Andiamo a casa con moltaperché illo avevamoportato a casa. Avevamo avuto anche un’ottima occasione con Cristante. Adesso tocca lavorare e guardare avanti. Nel primo tempo loro hanno fatto un’ottima pressione. Noi forse dobbiamo ancora migliorare nell’uscita con la palla. Nel secondo tempo credo che l’aspetto fisico abbia pesato. I due giorni di riposo in più dell’credo che ...

e Smalling giovedì non ci saranno, un miracolo averli a Cagliari. Non voglio essere troppo ... Dopo la, dopo la pressione, le critiche, non puoi entrare in una partita come questa ...

La Roma punta allo 0-0, Tikus dice no: Thuram abbatte il pullman giallorosso e riporta l'Inter in vetta Fcinternews.it

Roma - Monza (1-0) Serie A 2023 la Repubblica

La cronaca in diretta di Roma-Monza, in programma oggi alle ore 12:30, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...