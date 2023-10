Liverpool | rapiti i genitori di Luis Diaz | madre in salvo | il padre…

Incredibile quanto accaduto in Colombia : i genitori di Luis Diaz sono statinella giornata di sabato 28 ottobre. L'attaccante del, che oggi dovrebbe scendere in campo contro il Nottingham Forest, è in costante contatto con le autorità e i familiari. Secondo ...

La madre è stata liberata, ma del padre non c'è ancora traccia. Giornata di paura per Luis Diaz e la… Sono ore molto delicate per la famiglia Diaz, fra Colombia e Inghilterra. Come riporta B/R Football, l'esterno colombiano oggi non prenderà infatti parte alla partita casalinga