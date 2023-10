Liverpool-Nottingham Forest domenica 29 ottobre 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Assente Luis Diaz per il sequestro dei genitori

Leggi su infobetting

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ilè stato implacabile in casa in questa stagione: quattro vittorie su quattro in Premier League e due su due in Europa League anche se per la squadra di Jurgen Klopp battere Saint-Gilloise (2-0) e Tolosa (4-1) è quasi un dovere. Più in generale i Reds hanno perso solo una volta, e in modo InfoBetting: Scommesse Sportive e