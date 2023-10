LIVE – Venezia-Varese | Serie A1 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ilindi, sfida valida come 5^ giornata dellaA1di. Avvio notevole per gli uomini di coach Spahija, che hanno fin qui collezionato quattro vittorie su quattro. I lombardi, quindi, vanno alla caccia di unimportante su un campo difficile, con l’obiettivo di migliorare la classifica, avendo ottenuto un solo successo in queste prime giornate. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 29 ottobre sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TV 5^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1 ...

...alle 16.15 in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW Modena - Ternana alle 16.15 su Sky Sport 254 e in streaming su NOW Palermo - Lecco alle 16.15 su Sky Sport 251 e in streaming NOW-...

LIVE Venezia-Pisa, 11ª giornata Serie B: segui la diretta Mediagol.it

LIVE SERIE B, VENEZIA-PISA (1-1) - Via alla ripresa! Tutto Venezia Sport

Momento d'oro per l’imbattuta Umana Reyer Venezia: dopo aver conquistato il quarto successo in quattro giornate di campionato, è arrivata anche la prima vittoria in ...SERIE B, 11a GIORNATA Cittadella-Cremonese 1-2 [79' Ravanelli (CR), 82' Vita (CI), 90'+3 Vazquez (CR)] - giocata venerdì Como-Catanzaro.