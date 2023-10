LIVE – Venezia-Varese 58-52 | Serie A1 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ilindi, sfida valida come 5^ giornata dellaA1di. Avvio notevole per gli uomini di coach Spahija, che hanno fin qui collezionato quattro vittorie su quattro. I lombardi, quindi, vanno alla caccia di unimportante su un campo difficile, con l’obiettivo di migliorare la classifica, avendo ottenuto un solo successo in queste prime giornate. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 29 ottobre sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TV 5^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1 ...