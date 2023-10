LIVE Superbike | GP Spagna 2023 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Tra cinque minuti inizierà la preparazione a-2. 13.45 Bassani invece sarà il nuovo pilota Kawasaki al posto di Rea. 13.40 Ricordiamo che oltre Rea in Yamaha, ci sarà il prossimo anno il passaggio di Razgatlioglu in BMW. 13.35 Ultimadell’anno, si chiude la stagione con quest’ultimo atto. 13.30 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-2 diGP. 11.43 Appuntamento alle 14.00 per-2! 11.42 Primo podio inper Aegerter, 7 Superpole Race vinte da Bautista. 11.40 Ecco l’ordine di arrivo: 1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’40.236 1’39.734 277 277 2 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1.487 +1.487 1’40.557 1’39.749 ...