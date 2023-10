LIVE Superbike | GP Spagna 2023 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1- Locatelli scivola ma riesce a ripartire in fondo al gruppo. 1- RAZGATLIOGLU sorpasso spettacolare su Aegerter. 1- Gira in testa Alex Lowes, secondo Bautista, terzo Aegerter. Parte la Superpole Race! 11.00 Giro di ricognizione! 10.55 Ricordiamo che per Rea è l’ultima giornata in Kawasaki poi passerà in Yamaha. 10.50 Per Ducati si tratta della 19a vittoria nel campionato costruttori e del 16° titolo piloti. 10.45 Alvaro Bautista è il primo pilota non anglosassone a vincere due titoli consecutivi in. 10.40 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 Alvaro Bautista Ducati 33:44.752 2 Toprak Razgatlioglu Yamaha +1.195 3 Andrea Locatelli Yamaha +9.071 4 Jonathan Rea Kawasaki +10.065 5 Danilo Petrucci Ducati +10.661 6 Philipp Öttl Ducati +11.538 7 Alex ...