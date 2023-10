LIVE Superbike | GP Spagna 2023 in DIRETTA | Rea in testa | seguono Razgatlioglu e Bautista!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3- RINALDI supera Locatelli per la quinta posizione. 2- Giro veloce per1.39.871. 2- Aegerter stabile in quarta posizione, quinto Locatelli e sesto Rinaldi. 1-sorpassa Bautista per la seconda posizione. 1- REA in curva cinque sorpasso spettacolare su Bautista. 1- Bautista in, Rea secondo, terzo. Parte gara-2! 15.57 Giro di ricognizione in corso! 15.55 Tre minuti al giro di ricognizione. 13.50 Tra cinque minuti inizierà la preparazione a gara-2. 13.45 Bassani invece sarà il nuovo pilota Kawasaki al posto di Rea. 13.40 Ricordiamo che oltre Rea in Yamaha, ci sarà il prossimo anno il passaggio diin BMW. 13.35 Ultima gara dell’anno, si chiude la stagione con quest’ultimo ...