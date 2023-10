LIVE Superbike | GP Spagna 2023 in DIRETTA | bandiera rossa!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Intanto inizia a piovere, vedremo quanti giri si faranno alla ripartenza. 11.05rossa per l’olio lasciato in pista dalla fumata del motore di Aegerter e per la caduta di Lecuona. 2-rossa dopo appena un giro. 1- Razgatlioglu si prende la testa della classifica, secondo Bautista e terzo Rea. 1- RAZGATLIOGLU scatenato, secondo. 1- Locatelli scivola ma riesce a ripartire in fondo al gruppo. 1- RAZGATLIOGLU sorpasso spettacolare su Aegerter. 1- Gira in testa Alex Lowes, secondo Bautista, terzo Aegerter. Parte la Superpole Race! 11.00 Giro di ricognizione! 10.55 Ricordiamo che per Rea è l’ultima giornata in Kawasaki poi passerà in Yamaha. 10.50 Per Ducati si tratta della 19a vittoria nel campionato costruttori e del 16° titolo piloti. 10.45 Alvaro Bautista è ...