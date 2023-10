LIVE – Slalom gigante maschile Soelden 2023 | prima e seconda manche in DIRETTA

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ile latestuale dellodi, gara inaugurale della Coppa del Mondo/2024 di sci alpino. Si aprono le danze anche per gli uomini sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach. L’Italia si presenta al cancelletto di partenza con ben otto atleti: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle. Gli azzurri proveranno a cercare un piazzamento sul podio, obiettivo storicamente raggiunto solamente da Massimiliano Blardone e Manfred Moelgg (secondi rispettivamente nel 2004 e nel 2012). Parte ufficialmente la rincorsa allo svizzero Marco Odermatt, vincitore della Sfera di Cristallo nella stagione appena trascorsa. ...

Live Timing Slalom Gigante Maschile Soelden (AUT) Gioco dei podi NEVEITALIA.IT

Sci alpino, Brignone illude ma non vince: seconda dietro a Gut-Behrami nello slalom gigante donne RaiNews

La giuria ha deciso di abbassare la partenza dello slalom gigante maschile sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, in Austria, gara d'esordio, così come accaduto ieri per le donne, della Coppa del Mo ...Il live e la diretta testuale dello slalom gigante di Soelden 2023, gara d'apertura della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino maschile.