LIVE Sinner-Medvedev | 7-6 7 | 4-6 | 5-3 Finale ATP Vienna 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per il match

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ottimo passante incrociato di, che costringe l’italiano ad una complicatissima demi volee, su cui il russo arriva benissimo. 15-0 Uno-due vincente per. 5-3 Gioco: con un altro servizio vincente il russo allunga la partita. A-40 Prima vincente al centro per il russo. 40-40 Costruisce bene il punto, che poi lascia partire il dritto lungolinea. La palla però si ferma in rete. 40-Asbaglia il dritto in uscita dal servizio. 40-40 Risposta profondissima del, che provoca l’errore dell’avversario. 40-30 Rimane lunga la smorzata di, che viene infilato dal rovescio lungolinea di. 40-15 Doppio fallo per il russo, che ...