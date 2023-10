LIVE Sinner-Medvedev | 7-6 7 | 4-6 | 0-0 Finale ATP Vienna 2023 in DIRETTA | il russo vince il secondo set ed allunga la partita

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 L’accelerazione lungolinea disi stampa sul nastro e ricade nella sua metà campo. 15-0 Termina in corridoio il rovescio in corsa di. Al servizio JannikTERZO SET Set complicato al servizio per, il quale ha vinto il 67% dei punti con la prima di servizio, entrata il 71% delle volte, ed il 30% con la seconda, statistica in cui ha sofferto molto di più rispetto al primo parziale. 6-4 Gioco e seconda: con il servizio al corpo ilconquista ilset. Dopo 1 ora e 51 si va al parziale decisivo. 40-15 Bruttissimo errore al volo per, che aveva giocato un rovescio lungolinea fantastico. 30-15 Uno-due ...