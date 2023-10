LIVE Sinner-Medvedev | 2-3 Finale ATP Vienna 2023 in DIRETTA | l’azzurro recupera immediatamente il break

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3: l’italiano ribalta l’inerzia dello scambio con un ottimo rovescio lungolinea, per poi chiudere nuovamente con un dritto al volo. 0-40 Punto favoloso vinto dall’italiano, che trova uno strettino di rovescio in allungo, per poi chiudere con lo schiaffo di dritto. 0-30 Doppio fallo di, il primo della partita. 0-15 Rovescio incrociato vincente per l’italiano. 1-3: completamente fuori temposul lob del russo, non riuscendo ad agganciare la palla. 30-40 Punto in fotocopia a quello precedente da destra: risposta pazzesca di, che con l’incrociato vanifica il serve and volley dell’avversario. 30-30 Bruttissimo errore di, ...