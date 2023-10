LIVE Sci alpino | Gigante Soelden 2023 in DIRETTA | Schwarz davanti a Odermatt | 11° Della Vite Ma la gara è interrotta

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 11.14: La situazione sembra lievemente migliorata in basso ma resta vento forte nella parte altapista, dalle parti del cancelletto 11.10. Il vento non accenna a diminuire. Il rischio di cancellazionec’è. la speranza è che le raffiche perdano vigore o continuità ma al momento non ci sono segnali in questo senso 11.08: Tolto il gonfiabile dello striscione d’arrivo, tolti diversi gonfiabili e striscioni ma alcune porte sono quasi stese a terra a causa delle forti raffiche di vento. Non sarà facile ripartire. C’è proprio un bufera sul ghiacciaio 11.03: Adesso non si può gareggiare. C’è Maurberger al cancelletto ma il vento è davvero forte 11.01: Adesso c’è proprio una bufera di vento a. ...