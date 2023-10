LIVE – Padova-Civitanova 0-2 22-25 | 20-25 | 9-12 | Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di domenica 29 ottobre 2023) Latestualedi Pallavolo-Cucine Lube, partita valevole per la seconda giornata delladimaschile. I veneti di Jacopo Cuttini, dopo la netta sconfitta a Piacenza, scendono sul campo di casa per conquistare i primi punti stagionali e smuovere la classifica. Dall’altra parte della rete ci sono i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, reduci dal netto ko interno contro Monza e a caccia di riscatto per rilanciarsi subito. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 di domenica 29 ottobre alla Kioene Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita ...

La diretta testualedi Pallavolo- Cucine Lube Civitanova , partita valevole per la seconda giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile . I veneti di Jacopo Cuttini, dopo la netta sconfitta a ...

FINALE VICENZA-PADOVA 1-1 (29' Sandon, 84' Radrezza rig.) Padova Sport

Il Vicenza si illude, poi viene ripreso dal Padova nel finale su rigore. Un punto che serve a poco Il Giornale Di Vicenza

La partita L.R. Vicenza – Padova del 29 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l'undicesima giornata del campionato di serie C ...Momento d'oro per l’imbattuta Umana Reyer Venezia: dopo aver conquistato il quarto successo in quattro giornate di campionato, è arrivata anche la prima vittoria in ...