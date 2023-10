LIVE – Napoli-Milan | si parte!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 29 ottobre 2023) A poco meno di un’ora dal fischio d’inizio per, i due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali. Cresce l’attesa per il big match della decima giornata di Serie A. Ilaffronterà ilallo Stadio Maradona in quella che è una sfida importante per gli azzurri. I ragazzi di Garcìa, nonostante le numerose difficoltà incontrate in queto avvio di stagione, hanno trovato la vittoria nelle ultime due uscite e hanno conquistato il quarto posto. Contro il, che ha perso contro Juventus e Paris Saint Germain, si potrà capire quali sono le reali ambizioni dei campioni d’Italia. La sfida per ilsarà comunque complicata. Garcìa, infatti, non potrà affidarsi al suo centravanti titolare. Victor Osimhen, infatti, è tornato malconcio dalla sosta per le Nazionali. ...