LIVE Napoli-Milan | Serie A calcio in DIRETTA | Raspadori sfida Giroud!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.55 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano,, Kvaratskhelia. All. Garcia(4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli 19.53 Buonasera e benvenuti alla partita tra. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualeinfondamentale per Pioli e Garcia. Ilarriva a questo match dopo una vittoria contro il Verona in ...