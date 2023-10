LIVE Napoli-Milan | Formazioni ufficiali | un cambio per parte

Leggi su napolipiu

(Di domenica 29 ottobre 2023), tutto sul big match della decima giornata di Serie A. Le, streaming e la diretta della partita. L’atmosfera si riscalda al Maradona in vista del match tra. Questa sfida si preannuncia come una delle più entusiasmanti della stagione, mettendo a confronto due delle squadre più in forma del campionato italiano. Dopo una brillante vittoria in Champions League contro l’Union Berlino, ilè tornato al successo anche in Serie A, superando il Verona con un punteggio di 3-1. Gli eroi del match, Politano e Kvaratskhelia, hanno mostrato una forma eccellente, promettendo un’azione entusiasmante nel prossimo scontro con i rossoneri. Il, nonostante una recente battuta d’arresto contro la Juventus, rimane una ...