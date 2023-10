LIVE Napoli-Milan 2-2 | Serie A calcio in DIRETTA | pareggia Raspadori su punizione!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Possesso palla delper spegnere il ritmo del. 72? Pellegrino di testa, para Meret. 70? Destro di Leao, respinge Meret in tuffo. 68? Giallo per Di Lorenzo, fallo su Leao. 66? Gooooooooooooool,, punizione perfetta sul secondo palo,2-2. 64? Giallo per Romero, fallo su Zielinski. 62? Kvaratskhelia non trova la porta da ottima posizione, dopo un uscita non perfetta di Maignan. 60? Natan con il sinistro spara alto sopra la traversa da oltre 35 metri. 58? Leao mette in mezzo per Theo Hernandez, liscia il tiro il terzino sinistro. 56? Giallo per Reijnders. 54? Pallonetto di Leao, pallone fuori. 52? Goooooooooooooooool, Politano, sinistro fulminante si riapre la partita, ...