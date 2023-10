LIVE Napoli-Milan 0-2 | si riparte Fuori Pulisic | dentro Romero

Al Maradona, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Milan si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Milan 0 - 2: sintesi e moviola 1 - Iniziato il match del Maradona. 3 ...

LIVE - Napoli-Milan: 0-2, doppietta Giroud. Difesa azzurra poco reattiva AreaNapoli.it

LIVE! Napoli-Milan 0-0, Elmas e Krunic titolari: diretta aggiornamenti in tempo reale Eurosport IT

Napoli Milan Tv - Napoli Milan Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. L'10a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Rudi Garcia che scende in campo contro il Milan di Pioli. Il Napo ...Live-Napoli-Milan: gli azzurri di Garcia contro i rossoneri di Pioli. Primo tempo: finisce 2-0 per il Milan. Punizione forse troppo severa per il Napoli che non è stato particolarmente fortunato ma ne ...