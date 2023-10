LIVE Moto2 | GP Thailandia 2023 in DIRETTA | parte la gara a Buriram | c’è rischio pioggia

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.13 Lo scorso anno nellainterrotta per la, riuscì a spuntarla proprio Tony Arbolino davanti a Filip Salac e Aron Canet. 7.11 Tony Arbolinodall’ottava posizione e proverà a rimandare la festa di Pedro Acosta, che scatterà dalla seconda posizione. Dalla poleFermin Aldeguer che ieri ha fatto segnare un giro da urlo. 7.08 Sulle tribune c’è un tifo infernale per l’idolo di casa Somkiat Chantra: partirà dalla quinta posizione e proverà a regalare un sogno a tutti i tifosi locali. 7.06 C’è l’incognita delle condizioni atmosferiche: qualche goccia diè scesa sulla griglia dinza fino a qualche minuto fa, quindi vedremo quale sarà la decisione della direzione corsa: la ...

Sul circuito di Buriram vince Alonso davanti a Furusato e Veijer, caduta per Sasaki e campionato più aperto che mai. Bertelle 7°, Rossi 8°. Alle 7.15 la gara dicon Aldeguer davanti a tutti e Acosta, al primo match ball Mondiale, subito alle sue spalle. Più indietro Arbolino (8°). Alle 9 gran finale con la top class. Il Gran Premio di Thailandia è in ...

Il racconto in diretta del GP di Thailandia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto2. Si corre sul circuito di Buriram. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma per le 7.15 di domenica