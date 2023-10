LIVE Moto2 | GP Thailandia 2023 in DIRETTA | Aldeguer in fuga davanti ad Acosta | Arbolino sesto

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 Il ritmo dista migliorando giro dopo giro: ha fatto il suo personale nell’ultima tornata. -15 Anche Garcia finisce a terra nel terzo settore: ennesima caduta del giorno. -15 Gara ancora lunghissima: Ramirez sta piano piano calando, l’obiettivo perpuò essere chiudere in quarta posizione. -16 Questa la situazione attuale in gara: 1 Fermín0 54 10:10.153 10:10.153 1:36.344 GT Trevisan SpeedUp Boscoscuro 2 Pedro0 37 1.454 1.454 1:36.351 Red Bull KTM Ajo Kalex 3 Somkiat CHANTRA 2 35 2.041 3.495 1:36.711 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 4 Marcos RAMIREZ 2 24 0.632 4.127 1:37.200 Forward Team Forward 5 Alonso LOPEZ 2 21 1.732 5.859 1:37.134 GT Trevisan ...

Sul circuito di Buriram vince Alonso davanti a Furusato e Veijer, caduta per Sasaki e campionato più aperto che mai. Bertelle 7°, Rossi 8°. Alle 7.15 la gara dicon Aldeguer davanti a tutti e Acosta, al primo match ball Mondiale, subito alle sue spalle. Più indietro Arbolino (8°). Alle 9 gran finale con la top class. Il Gran Premio di Thailandia è in ...

Il racconto in diretta del GP di Thailandia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto2. Si corre sul circuito di Buriram. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma per le 7.15 di domenica ... Buongiorno appassionati di motori e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del Gran Premio della Thailandia della classe Moto2, quartultim ...