LIVE Inter-Roma | formazioni ufficiali | Lautaro contro Lukaku | Pavard e Bove dal 1'

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il momento è arrivato, Romelutorna a San Siro. Per la prima volta, da avversario, e i tifosi nerazzurri sono pronti ad accoglierlo...

L'ha segnato ben 24 reti a fronte di cinque subite in questa Serie A, nessuna squadra ha una differenza reti migliore nei cinque grandi campionati europei in corso: +19, come il Bayern Monaco; ...

Diretta Inter-Roma, il prepartita: segui tutti gli aggiornamenti LIVE Corriere dello Sport

LIVE Inter-Roma - Giallorossi arrivati a San Siro. Calcio d'inizio alle 18:00 Voce Giallo Rossa

Serata incredibile quella che ci attende: a chiudere la domenica della decima giornata della Serie A il match tra il Napoli campione d’Italia in carica e il Milan, mentre adesso è il turno di Inter e ...Si prospetta un clima infuocato per il ritorno da avversario di Romelu Lukaku a San Siro, dove oggi si gioca Inter-Roma. Gli ultras della Curva Nord dell’Inter stanno distribuendo nei pressi dello sta ...