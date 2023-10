LIVE Inter-Roma 0-0 | traversa di Calhanoglu | miracolo di Rui Patricio su Thuram e occasione Dimarco | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 ottobre 2023) 2023-10-29 19:35:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il momento è arrivato, Romelu Lukaku torna a San Siro. Per la prima volta, da avversario, e i tifosi nerazzurri sono pronti ad accoglierlo e contestarlo, seppur senza fischietti, proibiti dalla Questura. Alle 18 l’di Simone Inzaghi affronta a Milano ladell’altro ex Josè Mourinho, lo Special One del Triplete, espulso nell’ultima gara contro il Monza e per questo assente dalla panchina, nel primo posticipo della decima giornata di Serie A: grande attenzione mediatica per il primo ritorno del grande ex, da amato ad odiato in seguito al voltafaccia estivo e la scelta di trasferirsi in giallorosso ,dopo aver flirtato con Juve e Milan. L’eroe dello scudetto di Conte e della finale di Champions ora è un nemico, ma la partita riveste grande importanza: i nerazzurri ...