LIVE Inter-Roma 0-0 | occasione per Thuram

MILANO - A San Siroe Roma si affrontano nella decima giornata di Serie A . I nerazzurri di Inzaghi sono al secondo posto in classifica dopo il successo di ieri della Juventus. I giallorossi d i Mourinho ...

LIVE Inter-Roma 0-0: Inzaghi toglie Pavard per Darmian, ammonito Ndicka La Gazzetta dello Sport

Inter-Roma 0-0 LIVE: Thuram di poco alto Sky Sport

Penultimo appuntamento della domenica per la decima giornata di Serie A con l’attesa sfida tra l’Inter e la Roma del grande ex Mourinho Serata incredibile quella che ci attende: a chiudere la… Leggi ...Il gol: Thuram&Co ci sono andati vicini in più di un'occasione, con undici tiri verso la porta di Rui Patricio ma solo uno nello specchio. Mentre la Roma è ferma su zero e zero. Il risultato si spiega ...