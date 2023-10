LIVE Fury-Ngannou in DIRETTA | tra poco il via del match!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.10 Presenti personalità come spettatori Cristiano Ronaldo, pugili come Usyk e Bivol. Oltre atleti UFC come McGregor e Adesanya. 00.05 Circa venti minuti all’inizio della sfida. 23.55 Mancano solo cinque minuti all’inizio della vera cerimonia d’incontro. 23.42 Spettacolo pre-match di musica. 23.30 Inizio previsto per mezzanotte. 23.25 L’attesa potrebbe non essere breve per l’incontro, visto che si stanno anticipando di molto i tempi. 23.20 Francis, originario del Camerun, è un ex campione dei pesi massimi UFC che ha recentemente firmato un contratto con la Professional Fighters League (PFL) per continuare la sua carriera nelle arti marziali miste (MMA). 23.15ha accettato un monumentale incontro di unificazione dei titoli dei pesi massimi con Oleksandr Usyk, che ...