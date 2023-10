LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | Verstappen resta davanti dopo la ripartenza | Hamilton passa Leclerc

Leggi su oasport

Giro 44/71 Tsunoda all'inseguimento di Piastri: è il duello principale in pista in questo momento. Giro 43/71 Tsunoda è attaccato a Piastri: che passo della AlphaTauri. Giro 42/71 Prova a ricostruirsi la gara Norris che si prende la tredicesima posizione su Bottas. Giro 41/71 Il ritmo di Sainz non è eccezionale: Russell a mezzo secondo. Giro 41/71fa il giro veloce: 1:21.644.a 3?3. Giro 40/71 Esterno e poi interno perche con gomma media si prende la seconda posizione ai danni di. Giro 39/71 Elastico tra Piastri e Tsunoda: il pilota McLaren si riprende la settima posizione. Giro 38/71 Adesso si può usare il DRS e questo rende più ...