LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | Verstappen resta davanti dopo la ripartenza | duello Leclerc-Hamilton per la seconda posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LA GRIGLIA DI PARTENZA: DUE FERRARI IN PRIMA FILA ORARIO F1 SU TV8 OGGI Giro 39/71 Elastico tra Piastri e Tsunoda: il pilota McLaren si riprende la settima. Giro 38/71 Adesso si può usare il DRS e questo rende più difficile la difesa di. Giro 37/71 è partito forte, ma ancora non è nelle condizioni di attaccare. Giro 37/71 Disastro da parte di Lando Norris nella: quattordicesimo il pilota della McLaren. Giro 36/71 Bel sorpasso di Russell su Ricciardo per la quinta. Giro 36/71 RIPARTE IL GRAN PREMIO DEL! Lewis si mette subito in scia di, ma ottima staccata del monegasco che difende ...