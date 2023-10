LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | Verstappen in testa davanti a Leclerc e Sainz | Perez si ritira dopo un giro

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA: DUE FERRARI IN PRIMA FILA ORARIO F1 SU TV8 OGGI11/71 In rettilineo Hamilton si prende la posizione su Ricciardo grazie al DRS: adesso il britannico può rientrare sulle due Ferrari.11/71 Si sta difendendo alla grande Daniel Ricciardo dagli attacchi di Lewis Hamilton: adesso può respirare l’australiano che era più sotto pressione qualchefa.10/71sta soffrendo soprattutto nel settore centrale: accusa almeno tre decimi in quella parte di pista rispetto a10/71 Questa la situazione: 1 MaxRed Bull RacingLEADER – –2 CharlesFerrari+2.353 – – 3 Carlos...