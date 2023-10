LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | pole di Leclerc davanti a Sainz | assurda prima fila della Ferrari!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACAGARA 00.14 Termina qui latestuale delle qualifiche del Gran Premio deldi F1. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buonanotte a tutti voi, amici di OA Sport. 00.13 Nel corsoQ1 c’è stata un’esclusione eccellente. A causa di un errore nel primo tentativo e di una bandiera gialla nel secondo, Lando Norris non è riuscito a far registrare un tempo lanciato, chiudendo il Q1 in diciannovesima posizione. 00.12 La“tutta rossa” è ancora più eclatante se si pensa che le due Ferrari hanno rischiato di non passare ...