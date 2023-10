LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | fra poco il via alla gara | Leclerc e Sainz vogliono contenere Verstappen

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA: DUE FERRARI IN PRIMA FILA ORARIO F1 SU TV8 OGGI 20.52 La delusione principale delle qualifiche è rappresentata dalle McLaren: Norris partirà ddiciassettesima posizione, non essendo riuscito incredibilmente a superare il taglio del Q1. Occhio però, perché il passodella macchina britannica è buono e potrebbero fare un’ottimaanche dsettima e diciassettesima casella. 20.48 Nell’era turbo-ibrida, quindi dal 2015 in poi, 6 volte su 7 (85,7%) il GP è stato vinto dal pilota in testa al termine del primo giro. L’unica eccezione è rappresentata da Charlesnel 2019. Il monegasco chiuse quarto e lala vinse Lewis Hamilton. 20.44 Colui che ha raggiunto più podi in ...